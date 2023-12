Furia habló de la cachetada en Gran Hermano: "Siento que agrandan demasiado las cosas"

miércoles, 27 de diciembre de 2023 00:00

Este martes una verdadera polémica se desató en Gran Hermano después de un acto que involucró a dos participantes y puso bajo la lupa la violencia física. Un video que circuló en Twitter mostró a Juliana Scaglione, conocida como Furia, diciendo a Williams "Paisa" López que le propinó "sólo fue una cachetada" pero aclarando que "no le pegó".

En la gala de la noche del reality, la voz de Gran Hermano llamó a los dos protagonistas de la pelea a que vayan al confesionario a hablar. Allí tuvieron que explicar lo ocurrido y dar sus respectivas versiones. La palabra de ambos se dieron antes de que el público pudiera ver qué es lo que había sucedido.

"Me pegó 2 cachetadas, una fuete y otra despacio", señaló Paisa en el confesionario quien rápidamente pidió que haya "una llamadita de atención" porque "tampoco es para tanto". En este contexto el chico temió por lo que podía decir su familia, su mamá y papá, si veían las imágenes de la situación violenta y se lamentó por eso.

Luego fue el turno de Furia quien explicó que se arrebató porque Williams tuvo una expresión con una canción que la sacó. Fue en el momento que fue a lavarse las manos y escuchó que él dijo: "cuidado, hay un soldado caído, con el corazón partido". Con las manos mojadas fue a él, le tocó el rostro y ahí vino la situación polémica.

"Si me retiro de la casa por golpeadora no tengo drama, al chico no le pegué", señaló Furia a GH luego agregó: "siento que agrandan demasiado las cosas en la casa" y ella es "pólvora, cada cosa que se dice me hace estallar".

Mirá el video que muestra en detalle la polémica: