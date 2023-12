El sincericidio de Furia a los "hermanitos": "ustedes me hacen más famosa"

miércoles, 27 de diciembre de 2023 15:42

Con la incontinencia verbal que la caracteriza, Juliana “Furia” Scaglione hizo su descargo ante los participantes de "Gran Hermano" (Telefe) por su nueva nominación. Llegó a placa directo luego de darle una cachetada a Williams "Paisa" López tras la prueba del líder y en presunta respuesta a una provocación verbal.

En la cena, Furia señaló a sus compañeros por querer dejarla mal ante el público varias veces y les retrucó que con eso, le dan más notoriedad pública. "A mí me perjudicaron un montón de veces; son más de 7 y las vengo contando con la mano. Me digo "cálmate Juliana, calmate Juliana" porque la que queda como golpeadora afuera soy yo, chicos. La que queda como contestadora, la que no se integra... como la porquería, sigo siendo yo".

Ante la mirada atenta de unos y la indiferencia de otros, entre ellos Paisa, destacó: "lamentablemente, ¿saben qué pasa que yo no me daba cuenta? Que ustedes me hacen más famosa, bolud*. Más allá que yo quede como una porquería afuera, mi nombre está funcionando: todos saben quién es Furia”.

Juliana irá a placa por tercera vez en el reality y no paran los conflictos en la casa. ¿Logrará zafar otra vez?