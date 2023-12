Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 26 de diciembre de 2023 00:00

Una nueva venganza comenzará a tramarse en Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos muy intensos con Asya (Cansu Dere) sacudida por situaciones que siente que no puede manejar.

"No me molesta tu presencia pero sí que me hayas difamado, aunque ya estoy muy bien", lanzará Asya quien luego extenderá su mano y le dirá: "acá tengo tu sorpresa". Se trata de la grabación en la que se escucha al enfermero del hospital culpando a Gönül (Gözde Seda Altuner) de haberlo contratado para cambiar las recetas médicas y de esa forma hacer que la doctora termine cometiendo un error que le puede costar su trabajo.

A cambio de esto, Gönül "pagará su maldad" con la apertura de un centro de salud solidario al que llamará Asya. "Decidimos abrir un centro de ayuda antes de que se vaya de acá, para que en Tekirdak perdure su nombre por siempre", contará la mujer a Volkan (Caner Cindoruk) con Asya presente escuchando cada palabra.

"Espero que no vuelvas a provocarme o te saldrá más caro", advertirá la doctora asegurando que para la próxima el camino no se le hará tan fácil y podría llegar a la justicia.

Pero Gönül no se dará por vencida en su afan de destruir a Asya y esta vez llamará a la amiga de Ali para usarla contra aquella mujer. Por eso, le llamará por teléfono para acordar un encuentro y allí le dará las próximas indicaciones que deberá implementar en su afan de destruir.

"Le dirás a Asya todo lo que te dije, lo que Derin le dijo al pobre Ali. Que él se sintió muy mal, se fue de la casa y terminó llorando. Y que Volkan escuchó a Derin pero se quedó cayado", indicará Gönül.

Y así será. En la noche se reunirá la chica con Asya y le dirá que Ali no está bien. "Ali está triste es porque Derin lo hizo sentir mal. Dijo que ahora que usted se va, Ali se transformará en una carga. Que Ali era un peligro, porque era problemático y no quiere que viva con ellos", apuntará.