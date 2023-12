Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 25 de diciembre de 2023 00:00

El drama nuevamente atravesará esta semana a Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela tiene por estos días el foco puesto en Asya (Cansu Dere) quien fue demandada y ahora se enfrentará a la justicia.

En el capítulo que se vio el viernes pasado, Gönül (Gözde Seda Altuner) consiguió cambiar una carta médica y de esa forma Asya cometió un error con una paciente a la que le suministró un medicamento que no era el indicado. Esto derivó a una medida judicial que le impidió salir de Estambul y realizar el tan ansiado viaje con Aras (Berkay Ates).

En el episodio de este lunes, Asya atravesará un muy mal momento cuando llegue al hospital. Es que el hijo de la mujer llegará al nosocomio y desatará un verdadero escándalo por lo ocurrido. El joven demandó a la doctora por haber realizado una prescripción de glucemia a alguien que no tenía diabetes y producto de esto le dio un infarto. Si bien no murió, quedó en cuidados intensivos y el hijo responsabiliza de todo esto a Asya.

"Mi madre casi murió", lanzará el joven en el pasillo del hospital y luego agregará: "mi mamá no tiene diabetes y usted le prescribió una dosis de glucosa". Ante esto Asya tratará de calmarlo y apuntará a una mujer que fue con la madre del hombre el día que ella lo atendió.

Sin embargo, cuando Asya la interpele para que de fe de la situación que atravesó la anciana cuando ingresó, el hijo le impedirá hablar. "No le diga a ella, si no sabe nada y no es doctora", apuntará el joven impidiendo que lo que pueda decir su tía le juegue a favor a Asya.

Más tarde, Volkan (Caner Cindoruk) hablará con Asya y le contará lo que escuchó cuando vio a Derin hablando por teléfono. "Quien está detrás de todo esto, es Gönul, vengándose", lanzará sembrando la duda en la doctora que poco a poco irá entendiendo lo ocurrido. A partir de esto, le contará todo a Derya (Özge Özder) para poder averiguar desde adentro del nosocomio qué ocurrió.

Una vez que ambas estén frente al expediente, y en compañía de Aras, advertirán que "cambiaron el resultado original" y por eso ella cayó en ese error. "Volkan me dijo que Gönul estaba involucrada seguramente", explicará Asya tratando de entender la responsabilidad que ella pudo haber tenido en el cambio de los expedientes.

Lejos de todo esto, Derin cruzará a Volkan por las palabras que le dijo Asya previamente de su responsabilidad en la muerte de su padre. La joven le contará la discusión que tuvo con la doctora y que ella insinuó que él estuvo implicado en el desenlace de Haluk (Burak Sergen). "Me dijo que te preguntara las cosas que le dijiste a Aras la misma noche que él fue a ver a mi padre, y lo que le dijiste", cuestionará Derin generando sorpresa en Volkan quien deberá buscar una buena excusa para salir de la situación.