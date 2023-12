Juliana "Furia" abrió su corazón, contó su historia y brindó un particular detalle

lunes, 25 de diciembre de 2023 17:53

Juliana "Furia", de Gran Hermano (Telefe) decidió abrir su corazón para contar la mala experiencia que vivió antes de ingresar a la casa más famosa del país.

"Estoy acá en porque me porté bien en la vida. Me hicieron mier...", subrayó la competidora. Y agregó que no puede seguir viviendo en su casa porque dos personas de su máxima confianza se volvieron en enemigas. "Lo que hice fue alquilar una casa para poder pagar la otra. Básicamente trabajo para poder pagar lo que falta", sostuvo. "Furia" destacó que no puede dejar su antigua casa porque en ese lugar viven sus gatos y la persona que podía cuidarlos no se los podía llevar a su casa.

La mujer detalló que "mi hermana me está ayudando a pagar las expensas y todo lo que se viene". Además, subrayó que dejo el dinero suficiente para solventar el gasto de sus mascotas. Sin embargo, la participante remarcó que su hermana no va a ir al estudio de Gran Hermano.

"No quiere exponerse", sumó. Y agregó que "familia no tengo, pero que ahora me estén dando una mano tan grande ya es demasiado para mí. Básicamente yo me muevo sola en el mundo, amo ver a la gente junta pero no tengo drama de estar sola. Prefiero estar sola que mal acompañada".

Juliana remarcó que está en Gran Hermano por la plata y que está en la casa más famosa del país con ese objetivo. "Soy buena gente", cerró.