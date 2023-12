Se accidentó Juli Poggio: cayó de un barco y la llevaron al hospital

domingo, 24 de diciembre de 2023 18:31

Un verdadero susto vivió el entorno de Julieta Poggio después de que la rubia cayó de un barco y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. El hecho ocurrió este sábado y si bien tuvo que ser suturada, está fuera de peligro.

Según contó la ex finalista de Gran Hermano, todo ocurrió en medio de un momento muy ameno con amigos. “Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”, contó la rubia a Laura Ubfal.

Luego la chica explicó que está bajoneada por lo que le ocurrió, ya que terminó lastimada en plenas fiestas navideñas. “Me tuvieron que dar dos puntos”, confesó.

Lejos de la amargura del momento, la modelo está fuera de peligro, sana y salva. No se encuentra internada y pasará estas fiestas con su gente, aunque no trascendió el lugar.

Julieta seguirá en el staff de El Debate de Gran Hermano y volverá al teatro con Coqueluche, la obra dirigida por José María Muscari.