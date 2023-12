"Hicimos el amor en el confesionario": la confesión de Maxi Guidici sobre Romina Uhrig

domingo, 24 de diciembre de 2023 00:00

Una catarata de mensajes generó un gran revuelo en las redes sociales. Romina Uhrig mantenía una amena charla con sus seguidores a través de la historia en Instagram cuando fue sorprendida por Maxi Guidici y todo cambió de rumbo.

La ex participante de Gran Hermano, quien hace pocos días protagonizó rumores de romances con Nacho Castañares, quedó en el foco de la tormenta por otra posible relación con un ex hermanito. Maxi intervino en un vivo de Romina y allí aseguró no sólo que ambos estaban enamorados sino que además consumaron ese amor en más de una ocasión.

"Basta... nos gustamos, lo digamos y listo", fue el primer mensaje que largó. Luego agregó: "Digamos la verdad Romi, yo siento que no puedo esconder más esto".

Foto: Exitoína

Como si fuera poco en otra seguidilla de mensajes fue más allá y aseguró que ambos tuvieron sexo. "Hicimos el amor en el confesionario. En la zona de descanso también. Hicimos el amor, pero no vamos a contar más", apuntó.

Las expresiones de Romina fueron acompañando cada una de esas palabras desde el malestar, al asombro y finalmente la risa nerviosa. Verdad o no, el dato ya quedó circulando y se abrió un nuevo capítulo entorno a ambos ex jugadores del reality.