Hermosa: así es Antonia, la hija de 13 años de Soledad Pastorutti

domingo, 24 de diciembre de 2023 18:58

Soledad Pastorutti es una de las artistas más queridas de la Argentina. Su talento, su carisma y su humildad la convirtieron en una figura admirada por millones de personas. Sin embargo, la cantante siempre fue muy reservada con su vida privada, y poco se sabe de su familia.

En los últimos años, Pastorutti abrió un poco su corazón y compartió algunas imágenes de sus hijas, Antonia y Regina. Las dos niñas son el orgullo de su madre, y ella no duda en expresar su amor por ellas en las redes sociales.

Antonia, la hija mayor de la cantante, tiene 13 años. Es una adolescente muy reservada y tímida, pero eso no le impide disfrutar de la música. Al igual que su madre, Antonia toma clases de canto y de piano.

En las imágenes de las redes sociales, se puede ver que Antonia es una jovencita muy hermosa. Tiene el pelo castaño claro, los ojos marrones y una sonrisa angelical.

La cantante expresó su orgullo por su hija en varias ocasiones. En una entrevista reciente, dijo: "Antonia es una niña muy especial. Es muy inteligente, sensible y tiene un gran corazón".

Sin duda, Antonia es una jovencita con un gran potencial. Heredó el talento y la belleza de su madre, y ya se perfila como una futura estrella, aunque aún no decide qué le gustaría hacer en el futuro.

“Si les gusta el arte las voy a apoyar. Yo creo que el arte, más allá de si se convierte en una profesión o medio de vida, tiene que estar presente en las casas de toda la gente, porque el arte salva", expresó Soledad en una entrevista que brindó a revista Gente hace un tiempo.

Luego agregó: "Si no es el arte es el deporte, eso le voy a agradecer toda la vida a mi viejo porque, además, de la escuela, me hizo elegir una actividad deportiva y una relacionada con el arte. Siempre me alentó y me fue muy bien, el deporte me encanta”.