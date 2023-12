Café con aroma de mujer: a los 58 años, así luce la actriz que interpretó a Gaviota por primera vez

sábado, 23 de diciembre de 2023 00:00

Cuando hace 30 años se estrenó Café con aroma de mujer, nadie imaginó que iba a marcar tan fuerte a la audiencia en todo el mundo. La historia de amor entre Teresa Suárez, una recolectora de café, y Sebastián Vallejo, un heredero de una familia aristocrática, cautivó a millones de personas durante varias generaciones. Hoy la nueva versión se ve de lunes a viernes por la pantalla de Telefe. Sin embargo en la memoria popular se conserva el rostro de la primera actriz que interpretó a Gaviota: Margarita Rosa de Francisco.

Dueña de una belleza particular, aquella actriz quedó en la memoria por sus enormes ojos claros y su gran cabello rubio erizado. Su personaje de Gaviota se convirtió en un ícono de la televisión latinoamericana y por ella recibió múltiples premios, incluyendo el India Catalina a la Mejor Actriz.

Hoy Margarita Rosa de Francisco tiene 58 años de edad y sigue siendo una mujer bella y elegante. Su cabello blanco le da un toque de distinción. Es que, desde hace unos años, ella decidió no ocultar más su verdadera apariencia física. Como toda mujer está envejeciendo y su rostro adquirió un aspecto más maduro y sereno, pero igual de bello que antes.

"Yo me siento muy liberada. Me siento feliz. Eso no quiere decir que cuando me veo al espejo y me veo más vieja, a mí me parezca chévere. Hay muchas cosas que veo de mi cara que no me gustan. Pero yo me siento ya con el derecho a tener esa cara", expresó la actriz en una entrevista para el portal de la BBC.

Cortesía de Margarita Rosa de Francisco para la BBC.

En febrero del 2023, la actriz publicó un video en su cuenta de TikTok mostrando sus canas y sus arrugas, mientras contaba que se cansó de ocultarlas. Con un look radiante, le dio la bienvenida a lo que ella llama "el espectáculo de su propio envejecimiento" y consiguió más de 10 millones de visitas.

"Empecé a tener crisis de vejez como desde los 45 y me comencé a preocuparme que se me marcaban las arrugas y no tanto en el cuerpo, pero sí en la cara, y alcancé a caer en las soluciones de emergencia", recordó la actriz quien reconoció que a raíz de eso se puso "bótox en todas partes" y "relleno en los labios". "Los cachetes también empiezan a descolgarse. Esa parte, por ejemplo, me parece terrible", expresó.

Cortesía de Margarita Rosa de Francisco para la BBC.

Estudiante de la carrera de Filosofía, la actriz demostró que la edad no es límite de nada y uno puede estar linda y radiante con los años de la experiencia. Además es cantante, escritora, compositora y presentadora televisiva, dejando en claro que sigue activa en el mundo del espectáculo. También es una activista social y política, y se ha expresado abiertamente sobre temas como el feminismo, el medio ambiente y la corrupción.

"No tengo que pedir permiso para tener esa cara que ha producido mi vida, que ha producido mi andar, mi sentir. Entonces, me siento liberada. Esa es la palabra. Me siento aliviada de no tener el deber de ser bella, ni de ser joven, ni de ser sexy, ni apetitosa", apuntó en el portal BBC.

De Francisco es una mujer que ha sabido mantenerse vigente a lo largo de los años. Su talento, su belleza y su personalidad la han convertido en una de las actrices más queridas de Colombia pero también de otras partes del mundo.

En su cuenta de Instagram, De Francisco comparte fotos de su vida personal y profesional. En sus fotos, se puede ver que es una mujer independiente y segura de sí misma, con un gran sentido del humor.