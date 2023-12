Fuerte pelea entre Ricardo Canaletti y Esteban Trebucq en el programa de Carmen Barbieri

viernes, 22 de diciembre de 2023 12:50

Carmen Barbieri invitó al móvil de su programa Mañanísima a Esteban Trebucq para que explique de qué se trata el DNU que promulgó el presidente Javier Milei, con el cual pretende realizar una serie importante de reformas.

Pero uno de los panelistas lo cuestionó y la charla terminó en un escándalo en el que no faltaron los gritos e insultos.

"Vivimos en emergencia económica. ¿La mayoría de la sociedad está de acuerdo con esto? ¿Sí o no? No lo fui a encuestar, pero hace menos de un mes se proclamó en las urnas... Casi el 56% de los argentinos votaron por reformas de este tipo. Milei es más liberal que los liberales. El tema es la forma. Bueno, es una herramienta que impone la Constitución. De las 30 medidas estructurales (del DNU), ¿cuántas pueden generar rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad? Entiendo que casi ninguna", empezó a explicar Trebucq.

Pero Canaletti interrumpió: “Esteban, escuchame una cosa. Creo que la idea tuya está clara y comparto que hay políticas que podrían ser beneficiosas, y están incluidas en este DNU, pero las formas son importantes, para algo hay una Constitución. Este DNU no cumpliría”.

Esteban le propuso que le preguntaran a los jueces y a Ricardo le cayó muy mal esa sugerencia: "No me des una respuesta de cafetín. Yo te digo que es inconstitucional. ¡Está claro! Y yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con el público. Tu participación es para esclarecer, no para decir ocurrencias y querer quedar mejor que el otro".

"No sabía que eras abogado constitucionalista", dijo Trebucq, pero Canaletti no se quedó callado: "No se trata de eso, hermano. Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida".

Continuaron discutiendo y la conductora del programa les pidió que "no se enojen". Pero su panelista ya estaba enojado: "Me voy a enojar porque esto es para el público, no es para vos ni para mí. Mirá que yo con el tema de la farándula no la voy, pero si vamos a hablar, vamos a hablar bien".

Finalmente, Canaletti abandonó su silla, pero antes lanzó una picante frase: "Andate ahí, ahí... Sos un maleducado. Con razón venís de donde venís. ¡Tomatelá! ¿Quién carajo sos? ¡Boludo!".

El descargo de Ricardo Canaletti

Tras la pelea, el panelista de Mañanísima dijo: “Tengo que tomar un poco de agua... El periodismo no puede hacer periodismo de periodista, vamos a empezar por ahí. Nuestro objetivo no es este pibe, no es el ´dolape´ este. Nuestro objetivo es usted que está ahí”.

“Por eso, tenemos que esclarecerle, en la medida de lo posible, a usted. El DNU se hace en cuestiones extraordinarias, súbitas, donde hay emergencia constitucional. Es un decreto de necesidad y urgencia. En este caso no se dan estas condiciones, más allá de que el contenido del DNU uno lo pueda compartir mucho. ¿Qué tendría que haber hecho? Mandar ley por ley y se acabó el partido”, explicó.