Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 21 de diciembre de 2023 00:00

El miedo, el drama, la desconfianza y el amor confluirán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia transita momentos tensos que pondrán al límite a sus protagonistas.

En el capítulo que se verá este jueves, Tolga (Berk Ali Çatal) y Leyla (Nazli Çetin) decidirán salir de la casa donde permanecen escondidos con el miedo a que aparezca su padre pero también esperanzados de que esté fuera del país.

"¿Piensas que papá nos encontrará?, ¿piensas que puede estar afuera y encontrarnos?", le preguntará el joven a su hermana quien luego le pedirá que se relaje porque "nunca nos va a encontrar". Luego recordará que "tenía un viaje de negocios" y por eso cree que no aparecerá.

Lejos de esto, Akif (Celil Nalçakan), Nebahat (Simge Selçuk) y Doruk (Onur Seyit Yaran) compartirán un desayuno como familia y allí la mujer aprovechará para celebrar que su hijo volvió con ella y se alejó de Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun). "Me alegra tu compañía, la casa parecía un cementerio sin tu compañía, cuando tengas tus propios hijos lo entenderás. No estoy exagerando", expresará Nebahat.

Tras esta escena, Akif intentará saber qué pasó para que madre e hijo cambiaran la relación y la mujer le revelará cuál fue su maniobra. Reconocerá que hizo despedir a Asiye y que por ese motivo la joven le recriminó todo en la cara. Eso fue visto por Doruk y ante esto, ella se hizo la víctima para llegar al corazón de su hijo. "Por suerte Doruk me apoyó y empezó a decirle que no tenía que ser grosera conmigo", reconocerá entre risas para luego cerrar: "no quiero que Doruk sepa que en realidad fue culpa mía".

Más tarde, Nebahat irá a trabajar y Ahmet la cruzará por una decisión que tomó sin consultarle. La mujer le tendió una emboscada a Ömer y luego lo despidió del trabajo que él tenía en el restaurante. Será Suzan (Ahu Yagtu) quien le contará lo ocurrido con su hijo. "Al parecer Ömer no limpió una mancha. Es completamente exagerado", señalará la madre del joven Eren.

A partir de esto Ahmet irá directo a Nebahat a recriminarle la decisión que tomó para despedirlo. "Despediste a Ömer sin mi consulta. Sabes que es mi hijo", le dirá sin embargo, la madre de Doruk tomará esas palabras para reírse y lo rechazará. "Hace unas semanas nunca habría escuchado esas palabras, si realmente lo consideras, adóptalo", apuntará Nebahat.

Pero el hombre le aclarará que no es fácil tomar la decisión de adoptarlo y que ahora su decisión es incorporarlo a su trabajo, aunque ella no lo quiera así. "Tu ya desafiaste la mía, cuando contrataste de nuevo a Akif. Voy a hacer lo mismo con Ömer", le subrayará.

Lejos de todo esto, Doruk hablará con Asiye para saber qué pasó con su madre y ahí sabrá que la mujer despidió a los dos hermanos Eren. "Tu madre habló con mi jefe para que me despidieran. Además despidió a Ömer. Ambos quedamos sin trabajo. Por eso la confronte y ella me dijo que sí. Además me dijo que me haría la vida imposible", dirá.

Ante esto Doruk lamentará: "no imagino a mi madre haciendo algo tan cruel. No quiero que pienses que quiero ponerte en su contra porque no es eso".