Traicionada: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 20 de diciembre de 2023 00:00

Momentos dramáticos y de mucha angustia y desesperación confluyen en Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita un contexto en el que una muerte desencadena situaciones impensadas. Haluk (Burak Sergen) murió de un paro cardíaco y desequilibró a su familia que ahora busca culpables.

"Te pregunté si lo mataste. ¿Cómo sabemos que no lo dejaste morir?. Dime qué clase de mujer eres. No tienes vergüenza de haber venido después de haberlo asesinado. No tienes la mínima decencia. Mi papá murió por tu culpa y te animas a venir a su funeral", lanzará Derin (Melis Sezen) a los gritos a Asya.

Al escuchar estos gritos, Ali (Alp Akar) reaccionará para tratar de defender a su madre. Sin embargo, Selcuk (Taro Emir Tekin) evitará que el niño se meta en la discusión de los mayores y así no salga perjudicada por las diferencias entre ambas mujeres.

"No tienes nada de respeto, asesina. Tienes que irte ahora. A tu novio no lo quiero ver después de haberte convencido de alguna manera. Dijo mentiras de mi papá y tu le creíste", gritará Derin.

Ante estas palabras, la gente que asistirá al funeral susurrará que la familia de Haluk acusa a Aras (Berkay Ates) y Asya (Cansu Dere) como culpables de su muerte. "Haluk no era tan inocente. Eso lo se y debe haber algo detrás que ya se sabrá", expresará Cavidan (Meltem Baytok).

Tras este escenario, Gönül (Gözde Seda Altuner) se aliará a Volkan (Caner Cindoruk) para tratar de terminar con Aras. "Tu eres una persona que odia tanto a Aras como yo lo odio ahora. Pienso que nos tenemos que vengar. Te apoyaré incondicionalmente", le dirá la mujer a su yerno. "Perdí al hombre de mi vida y Asya también lo perderá. Luego la mandaremos lejos", apuntará la madre de Derin.

Fuera de todo esto, Aras le confesará a Asya lo mal que le hace estar viviendo en Estambul. "Este lugar me ha empezado a lastimar. Tu eres la única de aquí que no lo hace. Me da lástima el sentir dolor por este lugar. Te aseguro que hice todo lo posible pero ya no puedo más", confesará Aras quien luego le pedirá que ambos se vayan lejos de ese lugar.