Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 20 de diciembre de 2023 00:00

Destruir a los hermanos Eren para que se alejen de sus vidas. Ése será el objetivo de Nebahat (Simge Selçuk) en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim.

En el capítulo de este miércoles, la mujer hará todo lo posible para que Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) y Ömer (Yigit Koçak) caigan en la mayor pobreza y entren en la desesperación. Para eso hará todo lo que esté a su alcance para que ambos queden sin trabajo.

La primera que tendrá en la mira será Asiye y para eso hablará con su jefe de la fábrica textil para darle dinero con el fin de que la despida, aunque no tenga motivos. "Voy a tratar de ser muy directa con usted. Quiero que despida a esa joven de su negocio directamente. No me pregunte por qué. Si hace lo que le digo, este dinero es suyo. Son 10 mil liras", apuntará Nebahat.

Luego la mujer irá al restaurante y lo hará quedar mal para usar eso de pretexto y despedirlo. Para ello arrojará café en la mesa que él acababa de limpiar y lo culpará de no hacer bien su trabajo.

"Yo la limpié y no estaba así", expresará el joven pero Nebahat refutará: "¿insinúas que estoy mintiendo o esto loca?... ¿así es tu trabajo?, ¿no te da vergüenza?, ¿cómo no pudiste notar que estaba sucia?. ¡Qué ciego sos!". Ante este escándalo que armará la mujer, Akif (Celil Nalçakan) irá a su encuentro para saber qué ocurre y defenderlo pero ella le pedirá que lo despida.

"¡Largate del club!, no quiero ver tu rostro nunca más. Quiero que te vayas. ¡Vete!", agregará la mujer provocando la sorpresa en el joven y el dolor por lo que se vendrá si él queda sin trabajo.

Al día siguiente, Ömer tendrá una propuesta que lo dejará helado y no lo podrá creer. En plena carrera escolar de padres e hijos, Ahmet (Kaan Çakir) le pedirá correr juntos.