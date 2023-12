"Duele y parece que va a doler por un rato largo": Dario Barassi recordó a su mamá a un mes de su partida

miércoles, 20 de diciembre de 2023 00:00

"Duele y parece que va a doler". Con esas palabras, Dario Barassi recordó a su mamá a un mes de su partida. El actor sanjuanino usó su cuenta de Instagram para expresar los sentimientos y emociones que lo atraviesan en este momento. Entre otras cosas contó una situación que vivió con su pequeña hija, quien no creía que la abuela ya no estaba más entre ellos físicamente.

El posteo fue acompañado de una galería de fotos donde se ve a Barassi con sus hijas en el cementerio. Allí llevaron flores y se sentaron a mirar al horizonte. Sin dudas una de las fotos más fuerte es la que se ve a padre e hijo frente a las cruces. En 9 horas, el posteo sumó más de 125 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

A continuación el posteo entero:

Primer mes. Duele y parece q va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho. A esto vinimos. Necesitaba estar los 4 ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera ya que no lo habían hecho aún. Orgulloso y enamorado de mis mujeres. Gracias eternas x estar como estas @luligomezcenturion

La Pipi iba y venía. Cantaba, acomodaba todo, ponía flores, cruces, traía agua, le dejo su gatita Sofi de peluche para que la cuide. Me preguntaba porque lloraba y me saltaba a encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón x no creerme q la abu Lala ya no estaba acá.

Inés María se sentó al lado mío todo el tiempo , seria, con los ojos gigantes. Atenta y dulce. Se sacaba el chupete y me lo daba. Hizo popó sentada en la tumba de al lado q era la de mi abuelo. Me reí. Es todo esa gorda tierna y compañera.

Mi mujer enorme abrazando todo. A mi, a ellas, a mi vieja. Pilar de mi vida. En fin. Acá estamos remando. Extraño mucho a esa mujer espectacular. Pero por suerte me acompañan en esta mis chicas, q básicamente lo son todo.

Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma. Gracias a todo el mundo x el afecto en la calle y en redes. Hace bien y es valioso. Te extraño vieja!