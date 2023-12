La Niñera: a 30 años de la ficción, así están hoy sus protagonistas

sábado, 2 de diciembre de 2023 10:07

La Niñera, una de las comedias de situación más exitosas de la década de 1990, cumple 30 años en este 2023. La serie, protagonizada por Fran Drescher, Daniel Davis y Lauren Lane, sigue siendo recordada por su humor ingenioso, sus personajes entrañables y sus historias llenas de amor y corazón.

La ficción tenía como protagonista a Fran Fine, una mujer judía-americana que ingresó a trabajar a la casa de un viudo y millonario productor británico de teatro, Maxwell Sheffield.

Por una equivocación, la esperan como la nueva niñera para el fin de semana, es contratada como la niñera de los tres hijos del Sr. Sheffield: Maggie, Brighton y Grace, a prueba. Aunque al principio, Maxwell no parece muy contento con ella, Fran resulta ser justo lo que él y su familia necesitan. Con su crianza poco convencional, su sensata honestidad y su lógica de Queens, ella ayuda en convertir a Maxwell y sus hijos en una familia feliz y saludable.

Fran Drescher

Fran Drescher, la actriz que interpretó a la protagonista, Fran Fine, sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense. Después de La Niñera, Drescher protagonizó la serie Happily Divorced (2011-2013) y apareció en diversas películas y programas de televisión. También es una activista por los derechos de las mujeres y las víctimas de violencia doméstica.

En la actualidad, Drescher tiene 65 años y está casada con el actor Shiva Ayyadurai. La pareja tiene una hija, Romy.

Maxwell Sheffield

Charles Shaughnessy interpretó a Maxwell Sheffield, el viudo millonario que contrata a Fran como niñera. Shaughnessy continuó trabajando en la televisión y el cine, y apareció en series como The Bold and the Beautiful (1987-presente) y Desperate Housewives (2004-2012).

El actor actualmente tiene 68 años de edad y está casado con Susan Fallender.

Daniel Davis

Daniel Davis, quien interpretó al mayordomo Niles, también sigue trabajando en la industria del entretenimiento. Después de La Niñera, Davis apareció en series como Boston Legal (2004-2008), The Good Wife (2009-2016) y Scandal (2012-2018).

En la actualidad, Davis tiene 73 años y está casado con la actriz Mary Page Keller.

Lauren Lane

Lauren Lane, quien interpretó a la socia comercial de Maxwell, C.C. Babcock, también continuó su carrera en la televisión. Después de La Niñera, Lane ha aparecido en series como The Nanny Diaries (2007) y The Office (2009-2013).

En la actualidad, Lane tiene 64 años y está divorciada.

Otros protagonistas

Además de los protagonistas principales, La Niñera contó con un elenco de personajes secundarios que también se ganaron el cariño del público.

Benjamin Salisbury interpretó a Brighton Sheffield, el hijo mayor de Maxwell. Salisbury continuó trabajando en la televisión y el cine, y ha aparecido en series como CSI: Miami (2002-2012) y The Mentalist (2008-2015).

Madeline Zima interpretó a Maggie Sheffield, la hija del medio de Maxwell. Zima continuó trabajando en la televisión y el cine, y ha aparecido en series como Californication (2007-2014) y Twin Peaks (2017).

Nicholasola Cosgrove interpretó a Grace Sheffield, la hija menor de Maxwell. Cosgrove se retiró de la actuación después de La Niñera y ahora trabaja como diseñadora gráfica.

La Niñera sigue siendo una serie querida por millones de fans en todo el mundo. La combinación de humor, corazón y entrañables personajes la convierten en una comedia clásica que sigue siendo tan divertida y relevante hoy como lo era hace 30 años.