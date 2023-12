Huérfanas: quién es Benu, el nuevo personaje que se suma a la ficción

sábado, 2 de diciembre de 2023 00:00

Un nuevo personaje se incorporará a Huérfanas, la nueva novela turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Kirgin Çiçekler. La historia transita momentos tan intensos como dramáticos con el regreso a la escena de manera activa del "malo" de los personajes.

Por estos días se vio que Kemal (Cansu Firinci) se presentó ante la justicia reconociendo que está vivo y de esa forma permitió que Mesude (Derya Artemel) recuperara la libertad. Esto llena de intriga a Eylül (Biran Damla Yilmaz) por el futuro que se viene con su padrastro presente más que nunca en la vida de todos.

Paralelamente, Kader (Çagla Irmak) comenzó a sufrir las consecuencias del regreso de este hombre. Es que aprovechándose del deseo de la chica por conocer a su madre, éste rompe los límites y busca hacerle daño.

En todo este contexto, este lunes un nuevo personaje ingresará a la trama con todo. Se trata de Banu (Birgen Engin), una mujer que venía teniendo presencia en la semana que pasó pero sin mostrar su rostro. La mujer estuvo presente vía telefónica al hablar con su hija y físicamente al ponerle límites a Kemal. Pero nunca se le vio la cara... hasta ahora.

¿Quién es esta mujer?. La actriz que interpreta a este nuevo personaje se llama Birgen Engin y dio una entrevista a la prensa turca para hablar de Banu y explicar cómo es. Este personaje es el de una mujer que dejó a su hija Kader en el orfanato inmediatamente después de su nacimiento y apareció años más tarde con un perfil que irá cambiando poco a poco a lo largo de la historia.

"Mi papel en la serie fue grande y emotivo. También hubo un ligero cambio en el papel. Situaciones de las que la madre, conocida como la madre mala y sin escrúpulos, no podía salir, comenzaron a aparecer en pantalla", explicó Birgen al portal Sabaha.

"Estoy interpretando a un personaje que está lejos de mí, pero al mismo tiempo intento entenderlo. No puedo culparlo, pero como dije, está muy lejos de mí", agregó la actriz quien luego explicó quién es Banu: "Ella quedó embarazada de un hombre con el que no estaba casada, deseaba mucho tener un hijo, pero el hombre que amaba no lo quería. También resulta difícil para la sociedad aceptar un hijo fuera del matrimonio; Por eso no recibe soporte. Actúa con valentía hasta cierto punto y luego entra en pánico. Ella se ve obligada a dejar a su hijo. Puede que no tenga ninguna justificación, pero a veces lo que experimenta puede arrastrar a las personas en diferentes direcciones".