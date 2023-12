Antonio Laje podría irse de América TV y ¿desembarcar en LN+?

sábado, 2 de diciembre de 2023 10:23

El futuro profesional del conductor Antonio Laje, conocido por liderar Buenos Días América en América TV desde 2018, podría estar en juego debido a supuestas tensiones con las altas autoridades del canal, según revelaciones de la periodista Marina Calabró.

Calabró, reconocida por su columna en Lanata sin Filtro en Radio Mitre, compartió detalles sobre las posibles discrepancias entre Laje y los decisores del canal: "Según la información que manejamos, tiene algún chisporroteo con los decisores del canal. Cuando digo decisores, me refiero bien arriba. No a nivel gerencia, sino más arriba".

La periodista añadió que, según sus fuentes, las autoridades del canal podrían no estar satisfechas con la dirección editorial, especialmente después de la primera vuelta electoral y el balotaje. Calabró indicó que ya existen propuestas laborales para Laje, y que aún no ha firmado su continuidad con América TV. "Desde el riñón de Antonio me dijeron que no firmó aún con América. A esta hora está en Estados Unidos haciendo un simulador de vuelo, pero tiene que responder en breve", comentó Calabró.

Además, reveló que el conductor cuenta con dos ofertas adicionales, una de ellas posiblemente de La Nacion + en Buenos Aires, y otra de un medio de la región, rumoreándose que podría ser El Observador.

"Se define en estos días, lo están apurando. Vieron que los canales se desesperan un poco para tener clara la grilla. A Antonio le va muy bien en el número, pero bueno, si uno tiene una oferta… vivimos de esto, de carne somos. La información es que Laje aún no firmó con América TV y que tiene dos propuestas más", concluyó Calabró.

Esta no sería la primera vez que se especula sobre una posible salida de Laje. En abril de 2023, Jorge Rial había mencionado una interna entre Laje y Marcelo Tinelli, quien, como actual gerente, tenía planes de realizar cambios en la programación del canal. Rial compartió en sus redes sociales: "Una de las primeras medidas que quiere imponer la logia de @cuervotinelli en la programación de @AmericaTV es el noticiero de @lajeantonio. En la intimidad lo llaman Tristonio y, entre los cambios, sería incorporarle un cómico".