Tras el llamado de atención, Sabrina y Furia mostraron sus diferencias ante Santiago del Moro

martes, 19 de diciembre de 2023 00:00

La relación de Sabrina y Juliana “Furia” Scaglione parece que no tiene vuelta atrás y ahora empezó a armarse un muro de hielo entre ambas, después del llamado de atención que hizo Gran Hermano por "las faltas de respeto" en su casa. Este lunes en la noche, Santiago del Moro le pidió a ambas que dieran una expresión de cómo se sentían una con la otra y fueron contundentes.

"Desde ahora, yo oídos sordos", lanzó la rubia a lo que Furia, luego, marcó la diferencia con ella. "Siempre hay discusiones en un grupo", comenzó expresando para luego destacar: "el que no quiera hablarme, que no me habla, le doy su espacio". Luego agregó: "no todos piensan lo mismo, no es plural, es un equipo. Somos todos, hay grupos y se están delimitando".

Ante esto, Santiago del Moro les pidió que "mantengan los códigos de convivencia".

Luego la voz de Gran Hermano tuvo la posibilidad de hablar a solas con Sabrina quien tiene el cinturón de líder del grupo. Fue en el SUM, donde le armaron una mesa para cenar ella sola como regalo precisamente por haber ganado la competencia de la semana. Allí la chica le confesó lo mal que se sentía, luego se lo dijo también a solas a Santiago del Moro.

"Desde que entramos a la casa es una persona divertida, que actúa y divierte a la gente pero desde el día uno hay choques", explicó notoriamente molesta por lo que le tocaba vivir en la casa.

"Hay tratos que no están buenos y pasa a afectar a la casa. Ayer explotó conmigo y para mi es una falta de respeto. Pasa los límites de lo que yo esperaba encontrar en la casa", confesó la rubia.

Además indicó que ella fue a la casa a "jugar" y eso implicaba poder "falsear, mentir pero faltar el respeto, no. Creo que hoy me queda un poco más ignorarla. Hoy pasé el día con un montón de palos de ella". Entre esos explicó que Furia la prepoteó cuando justo pasaba riendo frente a ella.

"Yo pasaba riéndome y ella me dijo 'y vos de qué te reís, de qué te estas riendo'... Por eso decidí no darle más protagonismo", finalizó.