Traicionada: murió Haluk y abandonó para siempre la ficción

martes, 19 de diciembre de 2023 00:00

Una muerte sacudirá a Traicionada, en el capítulo que se verá este martes por Telefe. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz, transitará un momento muy dramático con la partida de un personaje que formó parte de la historia desde el primer episodio.

Se trata de Haluk (Burak Sergen) el padre de Derin (Melis Sezen). El hombre viene de ser descubierto por una mala acción del pasado que conservó en el tiempo impulsado por su ambición. Provocó un voraz incendio en su juventud que terminó con la vida del padre de Aras (Berkay Ates) y le ocultó a él que su madre estaba viva. De igual manera no le dijo a la madre de él que su hijo no había sobrevivido.

Por otro lado, en el capítulo que se vio este lunes por Telefe, el hombre tuvo por primera vez una reunión cara a cara con su hijo Selcuk (Taro Emir Tekin) y le dio un consejo al enterarse que él está enamorado de Nil (Nazli Bulum) y no de su novia. Pero además porque su actual pareja está esperando un bebé de él.

"Tu madre y tu mismo, incluso mi familia sufrió mucho por todos mis errores. Aunque, si pudiera retroceder el tiempo, lo haría diferente. En lugar de rechazar a tí y a tu madre como lo hice antes, los hubiera aceptado", confirmó el hombre.

En el capítulo de este martes, Haluk sufrirá un infarto al corazón que terminará trágicamente con su vida. Será en el contexto de una fuerte discusión con Aras quien le jurará venganza por haberle negado la posibilidad de pasar su vida junto a la de su madre.

"Te dejaré en la ruina, tu me separaste de mi madre, asi que me encargaré que no vuelvas a ver a tus hijos", lanzará Aras. En medio de esa discusión le dará un paro cardiaco y será llevado al hospital.

La información de su muerte será confirmada por Derya (Özge Özder) a Asya (Cansu Dere) quien le contará que ella no estaba en la guardia del hospital. "No lo pudieron salvar. Asya no lo entiendo. Lo trajeron mientras estaba en el turno de la noche", señalará la doctora.

Luego la secretaria de Haluk le dará precisiones de lo ocurrido a la familia del hombre. "El señor Aras y Asya estaban con él. Ellos fueron los últimos que lo vieron en su oficina. Cuando lo llamé ellos se habían ido unos minutos antes y lo encontré en el piso", explicará desatando la ira de Gönül (Gözde Seda Altuner) y Derin.