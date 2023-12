Sushi con champagne... y algo más: el regalo de Gran Hermano a Sabrina

martes, 19 de diciembre de 2023 00:00

Sabrina ganó la competencia de Gran Hermano y la semana pasada se convirtió en líder, lo que le dio inmunidad y el poder de sacar a un competidor de la placa final. Pero eso no fue todo. Este lunes, se enteró que además por este motivo recibió dos regalos del programa.

Uno fue un juego de valijas y bolsos de una reconocida marca. El otro una cena para ella sola en el SUM de la casa que incluyó su comida favorita: sushi con champagne. Para eso tuvo asignado 10 minutos para aprovechar y en ese momento se abrió la posibilidad de hablar con la voz de GH y luego con Santiago del Moro, siempre a solas y sin ningún otro participante.

"Cuando termine tu estadía es tu premio y te lo vas a llevar", adelantó GH sobre las valijas y bolsos que quedaron expuesto ante sus ojos mientras ella cenaba. Eso generó gran sorpresa para la chica que nunca imaginó que todo el equipaje puesto era para ella.

Luego Sabrina confesó algo que marcó el ánimo de cómo se sentía. "Que lindo comer en paz por un minuto. ¿Cómo hago para comer todo esto tan rápido?", dijo entre risas. Precisamente la paz que marcó es lo que muestra lo incómoda que está con algunas de sus compañeras de la casa, especialmente con Furia.

"¿Cómo fue esta semana como líder?", le preguntó GH a lo que Sabrina confesó que le hubiera gustado no ganar la competencia para no tener ese peso encima y no tener enemistades. "Fue heavy, fue un poco dura. Fue divertida porque la estamos pasando bomba. Pero heavy porque hubo faltas de respeto que me llegaron a doler y te la hacen pasar mal. Alejarte un poco de lo que vinimos a vivir acá de compartir, te hacen estar en un lugar no tan bueno y ponerte mal", señaló.

Además subrayó que "es una semana heavy porque parece que estuviéramos acá un año. Estar todo el día juntos es un montón y parece que estuviéramos acá una banda". "Si tuviera que poner los papeles en la mesa, me hubiera gustado no ser la líder, no haber ganado y no haber pasado todo lo que pasé", reconoció.

"Es un aprendizaje, hay que aprender a jugar, porque todos estamos jugando, hay que entender eso. Una cosa es jugar, hablar por detrás falsedades y otra cosa es la falta de respeto", finalizó.