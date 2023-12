"Esto es siniestro": Lucía sorprendió a todos en Gran Hermano con una fuerte revelación

martes, 19 de diciembre de 2023 00:00

"Esto es siniestro". Con esas palabras, Gastón Trezeguet definió lo que le pareció el relato que hizo Lucía de Gran Hermano a sus compañeras. La chica oriunda de Salta reveló que su familia rechaza que ella sea lesbiana y que incluso por eso no tiene contacto con su padre.

"Mi papá la ve y la mata, básicamente. Mi papá la enfrentó a mi novia y todo. Mi novia se le plantó. Es como plantársele a un militar", confesó la joven en la habitación a sus compañeras y luego detalló una fuerte situación que le tocó vivir cuando sus padres intentaron "cambiarla".

"¿Sabían ustedes que hay centros de conversiones?", luego la joven reveló que son lugares que supuestamente convierten a la persona en heterosexual. "A mi me quisieron mandar con una psicóloga de España que te curaba. No se que te harán. A mi me dijeron que te daban tipo electro shock y todas esas cosas", agregó.

La chica también explicó que su familia "pertenece aun lugar de elite, donde sólo los socios pueden ser hombres". En este contexto, dijo que se da "un baile una vez al año donde un chico te tiene que invitar". Se llama 'El baile de jovencitas' y "eso se usaba para que los hombres puedan elegir" la novia para sus hijos. "Es el evento de la familia del año", apuntó.

Tras escuchar todo esto, Gastón Trezeguet fue contundente con su apreciación: "Me parece siniestro y esto sigue pasando al día de hoy, por lo que está contando".