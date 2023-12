La fuerte advertencia de Gran Hermano a los participantes: "no lo permitiré"

lunes, 18 de diciembre de 2023 16:38

"No lo permitiré". Con esas palabras, claras y contundentes este lunes, la voz de Gran Hermano le habló a los participantes de la casa. A una semana de haber ingresado, los chicos ya recibieron su primer reto tras varios días donde la paz fue la gran ausente.

Es que varios de los jugadores no dejaron de tener enfrentamientos, agresiones verbales y muchos pero muchos gritos, generando un clima hostil dentro de la casa. "Mi preocupación al advertir que hay normas elementales de convivencia que no están siendo cumplidas. Las peleas, los conflictos, las discrepancias forman parte de este juego. No voy a pretender que no existan desacuerdos entre ustedes pero lo que no permitiré es la falta de respeto", comenzó leyendo Sabrina el comunicado que emitió Gran Hermano.

Luego agregó: "Es la falta de respeto del lenguaje, eso es, el insulto permanente, el agravio como forma de manifestarse. Espero que entiendan que esta casa tiene reglas muy claras al respecto. Sepan que tienen absoluta libertad para expresarse sobre los temas que deseen, solo exijo que cuiden la manera en la que lo hacen. Sin apelar a términos desubicados u ofensivos. Muchas gracias, Gran Hermano".

Tras esto, y cuando parecía que todos iban a reflexionar sobre lo ocurrido, Furia se levantó y se fue al baño. Luego todos se pusieron a hablar sobre el presupuesto que sobró tras ir a comprar al super.