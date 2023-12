"No lo repitas", el polémico comentario de una participante de Gran Hermano: ¿Qué dijo?

domingo, 17 de diciembre de 2023 00:04

En plena conversación con Joel e Isabel, Zoe comenzó a hablar de política y tocó un tema de actualidad. Lo cierto es que los participantes de Gran Hermano (Telefe) estuvieron al filo de una posible sanción, ya que una de las reglas remarca que no se puede hablar de algunos temas.

"¿Cómo debe estar el país no? En la primera semana del nuevo presidente”, sostuvo uno de los competidores de GH. Y comenzaron a profundizar sobre política, y Zoe, la joven que se describió como la "barbie argentina", destacó: “¡Mal! Yo quería ver la... ¿Ustedes votaron a Milei?”. Rápidamente, sus compañeros advirtieron la situación y con el objetivo de no ser sancionados cambiaron rotundamente de tema.

“Ay, no se dice eso, no lo repitas. No sé qué es, pero no lo repitas”, remarcó uno de los competidores. Restará saber si este domingo, desde la producción tomarán alguna medida tras lo sucedido. Vale destacar, que Zoe está nominada y peligra su continuidad en el programa conducido por Santiago del Moro.

Los nominados están muy expectantes, ya que nadie quiere convertirse en el primer eliminado del programa más visto de la televisión argentina.