"Estuvimos en crisis": Ximena Capristo reveló la peor crisis que vivió con su marido

domingo, 17 de diciembre de 2023 00:05

Ximena Capristo y Gustavo Conti se convirtieron en una de las parejas más fuertes y queridas del ambiente. Los ex Gran Hermano se mostraron muy unidos tanto en programas televisivos como en las redes sociales, sin embargo, la mujer reveló una de las peores crisis que tuvieron como pareja.

La famosa sostuvo en PH, Podemos Hablar que "tuvimos una crisis muy fuerte en pandemia, pero priorizamos a nuestro hijo y nuestro amor". Luego, sumó: "nos separamos, pero bueno mi hijo no se enteró nunca". La mujer agregó que en un momento pensaron en tener una pareja abierta y se lo propuso a Conti, pero rápidamente se negó a la propuesta.

"Él me dijo que no quería compartirme con nadie", resaltó la ex Gran Hermano. Y agregó que "yo quería probar para ver qué onda como para que la pareja siguiera. Tal vez, nos faltaba algo ". Ximena detalló que decidieron apostar por la pareja y actualmente siguen muy enamorados.

Luego, la famosa afirmó que fue madre de grande y el amor por su hijo fue fundamental para seguir adelante y vencer cada una de las pruebas.