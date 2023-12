Dieron por muerto a Diego Topa y sorprendió a todos con su mensaje

domingo, 17 de diciembre de 2023 00:05

En las últimas horas, se viralizaron mensajes que confirmaban el fallecimiento de una reconocida figura del ambiente. Se trata de Diego Topa, el famoso tuvo que salir a desmentir los dichos, ya que su madre se había preocupado y todos lo habían contactado.

"¡Estoy bien! Por favor no hagan esto porque preocupan a mi familia, a mis amigos y a mucha gente que me quiere. Gracias”, fue el mensaje que dejó en su cuenta oficial, de X, donde cuenta con numerosos seguidores. El famoso intentó llevar tranquilidad a todos tras lo sucedido.

Luego, el cantante, brindó una entrevista en Teleshow para contar detalles y asegurar que estaba en buenas condiciones. “Estoy vivo, me están escribiendo de todos lados", resaltó. Y agregó que es la primera vez que le toca vivir una situación de esta magnitud.

El famoso subrayó: "¡Es la tercera vez que me pasa! Apenas nació mi hija también me mataron. Me llamó desesperada mi mamá, se preocupó un montón de gente". Diego pidió empatía a todos aquellos que difunden información de esta magnitud, ya que son muchas las personas que se preocupan.