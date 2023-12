Todo por mi hogar: los actores de Asiye y Doruk, ¿protagonistas de una nueva ficción?

sábado, 16 de diciembre de 2023 00:00

Todo por mi hogar es sin dudas la ficción turca que más éxito genera en todo el mundo. En Argentina comenzó a emitirse a principios del 2023 por Telefe y actualmente transita la Tercera Temporada. Sin embargo en Turquía, donde se llama Kardeslerim, comenzó a salir al aire en febrero del 2021 y actualmente avanza en la Cuarta Temporada con una emisión de un día a la semana.

En este contexto, en los últimos días una noticia sacudió a muchos de sus fans. Es que la prensa turca dejó trascender un rumor que no es muy bueno para los amantes de esta ficción. ¿Su Burcu Yazgi Coskun abandona la serie?.

De acuerdo a los portales otomanos, la chica de 18 años que interpreta a Asiye estaría a un paso de dejar la historia. Si bien ella aún no salió a confirmarlo o desmentirlo, el rumor da cuenta que su papel en la historia ya no tiene más fuerza y no quiere perder a los seguidores que consiguió cuando estuvo en la cresta de la ola con su personaje.

Según el portal Series Turkish, la salida del personaje de Doruk habría llevado a la decisión de la chica. Los rumores indican que dejaría de formar parte del elenco a partir del próximo enero, aunque la historia de Todo por mi hogar no se vería mucho más alterada y podría continuar sin el personaje de la joven Eren. Por el momento no hubo tampoco ningún tipo de confirmación oficial al respecto parte de la productora. También se desconoce qué fin se podrían dar a su personaje, pero de ser así lo que es seguro es que dejaría muy triste a su público.

¡Pero a no sentirse mal! La prensa turca también ya dejó circular la versión de que hay una propuesta en puerta para que ella y el actor que interpreta a Doruk, Onur Seyit Yaran, protagonicen una ficción. A diferencia de Todo por mi hogar, acá serían ellos los personajes principales y concentraría todo el fuerte de la trama.

Si es real o no, aún no se sabe y habrá que esperar al 2024 para saber bien qué ocurrirá. Lo cierto es que los fans de ambos ya imaginan una nueva historia de amor tan linda como atrapante que la que tuvo Todo por mi hogar.