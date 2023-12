Todo por mi hogar: murió Sevgi y abandonó para siempre la ficción

viernes, 15 de diciembre de 2023 00:00

Nuevamente el dolor y la tristeza se apoderó de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela se vio sacudida por la muerte de uno de los personajes que había conseguido conquistar a la audiencia desde finales de la Segunda Temporada.

La tira transitó un hecho muy dramático en el capítulo de este jueves cuando Sevgi (Yildiz Kültür) comenzó un paro cardíaco en el sótano donde estaba encerrada y Sevval (Nihan Büyükagaç) tuvo que sacarla de ahí para asistirla. La situación fue vista por Yasmin (Eylül Kandemir) quien responsabilizó 100% del estado de la anciana.

Cuando llegó al hospital, la abuela murió tras ser intervenida quirúrgicamente, no sin antes hacer un pedido a Ömer (Yigit Koçak) y a Ahmet (Kaan Çakir): "quiero que hagan el esfuerzo de estar uno al lado del otro como padre e hijo. Por favor, quiero que los dos me lo prometan ahora".

Luego de que esta promesa se diera, la anciana fue llevada al quirófano y finalmente murió. El desenlace provocó gran dolor en todos pero también la mirada de culpa de Yasmin a su madre, a quien responsabiliza por lo ocurrido.

A partir de esto se dio un fuerte quiebre en la trama que se irá afianzando con el correr de los capítulos. El primero se verá en el episodio de este viernes, cuando Yasmin mire a Ömer con ojos de hermano y ya no como enemigo.

Será cuando el joven le lleve unas fotos que guardaba la anciana debajo de la almohada y que son de ella y Sarp (Atakan Özkaya) cuando eran niños. "No sabía que la abuela nos quería de esta manera", expresará la joven al recibir las fotos que le dará Ömer. Luego él subrayará: "quisiera haber estado más tiempo con ella. Era la abuela más tierna del mundo. Sólo quería darte las fotografías".

Además él le aclarará que pese a que ella no lo quiere, él siempre estará a su lado: "Yasmin se que no soy de tu agrado pero la abuela me decía que eras una buena persona. Al menos sos una mejor persona que tu hermano. Nunca olvides esto: yo nunca voy a lastimarte".