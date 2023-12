Café con aroma de mujer: avance del capítulo de este viernes

viernes, 15 de diciembre de 2023 00:00

Con el amor a flor de piel y a pura pasión. Así avanza Café con aroma de mujer, la novela colombiana de las siestas de Telefe, cuya trama gira entorno al amor de Teresa Suárez (Laura Londoño), conocida como Gaviota, y Sebastián Vallejo (William Levy).

En el capítulo de este viernes, Marcela Vallejo (María Teresa Barreto) le recriminará a todos por qué pusieron a trabajar a la madre de Gaviota. "¿Para qué las contrataron? para hacerlas quedar bien mal y después decir que ellas arruinaron el matrimonio.

"No Marcela, nosotros no teníamos idea quiénes eran esas mujeres", aclarará Lucrecia (Mabel Moreno) pero la hermana de Sebastián frenará sus palabras y le dejará en claro que ella no es ninguna tonta y entiende bien cuál fue la maniobra.

Luego Marcela hablará con su madre y considerará que para ella lo ocurrido con la madre de Gaviota no fue un accidente. "Para mi Lucía (Carmen Villalobos) tuvo algo que ver con esto", señalará y luego subrayará que fue un accidente.

Lucía a pocos metros escuchará que Marcela la está involucrando y rápidamente interrumpirá la charla para recordar que el vestido de novia de 20 millones de pesos se arruinó por culpa de la empleada. "Estaba cerca de ella y a mi me pareció que fue a propósito", agregará la rubia.

Por otro lado, Gaviota aceptará la propuesta del ingeniero Leonidas Salinas (Lincoln Palomeque) para tomar unos tragos en el bar. La chica está muy desilusionada de Sebastián y buscará ahogar las penas en el alcohol. Pero cuando ambos compartan el momento, Sebastián los verá de lejos.

Entonces decidirá intervenir la charla y acompañarlos para luego ir a hablar a solas con Gaviota y abrir nuevamente su corazón a ella. "Yo a usted la apoyo 100%. Me crea o no, yo le dejé en claro a mi familia que esta relación no tiene discusión. Yo a usted la amo", confesará el joven quien luego sellará todo con un beso.