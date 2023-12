Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 13 de diciembre de 2023 00:00

Situaciones humillantes y desilusiones vivirán algunos personajes de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transitará una trama en la que sus personajes se enfrentan a momentos que los hacen estar al borde de las lágrimas pero toman fuerza para salir adelante.

En el capítulo de este miércoles, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) escuchará a Yasmin (Eylül Kandemir) y a Süsen (Lizge Cömert) hablando de la relación de ella con Doruk (Onur Seyit Yaran). "Nunca se separan, es como que son la pareja perfecta", dirá la novia de Ömer (Yigit Koçak) con un tono que rozará la envidia. Pero nadie se imaginará que la chica Eren estará escuchando todo y saldrá al encuentro de los dichos.

"Les molesta que tenga una linda relación con mi novio y ustedes no. Que lástima", lanzará Asiye a la novia de su hermano quien tratará de revertir esa imagen: "No es así, de qué hablas. Te juro que no es eso. Me malinterpretaste".

Más tarde, Asiye vivirá un momento muy incómodo provocado por Nebahat (Simge Selçuk). La mujer irá a ver a su amiga y allí advertirá que la chica Eren es la empleada doméstica. Ante esto le pedirá a su hijo que vaya a la casa con el fin de que vea cómo limpia la casa.

"¿Cuál Asiye?", preguntará el chico al escuchar que la llaman y ante esto el joven se dará cuenta que todo fue una maniobra de Nebahat. "Me llamó mi madre. ¿Qué coincidencia verdad?", lanzará el joven ofuscado a lo que Asiye agregará: "Creo que la señora Nebahat quería que me viera así para que notara lo miserable y pobre que me veo cuando estoy trabajando", expresará la joven con la voz quebrada.

Por otro lado, Ahmet (Kaan Çakir) se mostrará molesto con Ömer porque le llegó una demanda de paternidad firmada por su tío, Orhan (Cüneyt Mete). "Aceptaré, te daré lo que pidas para que no sigas con esto", le dirá el hombre a su hijo pero el joven se mostrará desconcertado. "No lo hice, ni siquiera sabía de esto", expresará el chico.