"Quiero que se unan": la súplica de Coca Calabró sobre la relación entre Iliana y Marina

Aída Elena Picardi, más conocida como Coca Calabró, la madre de Iliana y Marina Calabró, habló sobre la relación de sus hijas luego de las polémicas declaraciones de la mayor en "PH: Podemos Hablar". Durante el programa, la actriz expuso la intimidad de su familia y le reclamó a su hermana estar más presente en sus vidas.



"Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera. Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que es esquiva a mi familia desde que papá se fue", expresó Iliana. Tras las palabras de Ileana, su hermana Marina reaccionó indignada al reclamo. "No voy a hablar públicamente sobre cuestiones familiares", aseguró en declaraciones formuladas a la prensa.



La visión de Coca Calabró sobre el vínculo entre sus hijas. Esta polémica trajo consigo el descargo de Coca Calabró, la esposa del fallecido actor Juan Carlos Calabró. La madre de las mediáticas opinó sobre sus hijas y expresó su cariño. "La quiero mucho a Iliana, única e irrepetible", remarcó sobre su hija mayor y también se refirió a Marina: "Con Marina no nos vemos tanto porque vive lejos, pero bien. Nos llevamos bien con Marina Edith Calabró".

Coca, al igual que Iliana, argumentó que la periodista tiene una vida muy ocupada como para estar presente en la rutina de su familia.

"Ella está con sus cosas, con sus asuntos, está muy complicada. Pero yo no me puedo quejar de ninguna de las dos", sostuvo.

Sin embargo, expresó el deseo de que sus hijas sean unidas y quieran a su madre. "A mi quieren las dos... que sea lo mejor, que me quieran y que se unan, que quieran a su mamá", señaló.