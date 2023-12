Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 12 de diciembre de 2023 00:00

Días de definiciones, sorpresas y momentos en los que las emociones estarán a flor de piel. Así avanza Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita capítulos tan intensos como decisivos en muchos aspectos que atrapan a la audiencia.

En el capítulo de este martes, Derin (Melis Sezen) no se dará por vencida por el dinero perdido ante Nadir (Deniz Karaoglu) e irá con su tío policía, Melih (Ali Il) para apretar al hombre. "Derin creció y trajo a su amigo. Ahora qué quieres niña tan obstinada", lanzará el padre de Ipek y agregará: "mejor vete, si no quieres que te pase algo malo".

Derin le recordará que la última vez le dijo que no se saldría con la suya y por eso esta vez fue acompañada. "Es un ex policía y es mi tío", le dirá a Nadir con una sonrisa sarcástica.

Lejos de esto, Asya (Cansu Dere) cruzará a Volkan (Caner Cindoruk) por haberla espiado todo este tiempo a través de su celular. Por eso cuando él vaya a su casa para intentar pasar la noche, ella lo frenará y no lo dejará entrar. Pero además le mostrará la prueba del delito.

"Es evidencia de tu crimen", lanzará ella al mostrarle las imágenes que conserva de aquellos momentos en los que él espió. Sin embargo Volkan minimizará esto y le dirá que todo es parte del pasado. "Ya que viste la evidencia, entrarás a la casa para hablar con Ali muy seriamente", señalará.

En vez de confesarle a su hijo lo que hizo, hará todo lo contrario y embaucará aún más a Ali para que le juegue a su favor frente a Asya. "No me interesa hacerlo sentir bienvenido. Nunca lo podré aceptar. Deberíamos hacer todo lo posible para que no se casen. No se que te pasa", le dirá Ali a lo que su padre lo calmará: "Tienes que ser muy paciente. ¿Recuerdas nuestra estrategia?. Eso haremos, aunque tendremos que esperar un poco más".

Por otro lado, Ceren (Sümeyye Aydogan) se hará el test de embarazo y el resultado la dejará helada. Éste dará positivo, con lo cual la joven esperará un bebé de Selcuk (Taro Emir Tekin). Cuando tenga la prueba en sus manos, ingresará su tía a la oficina y no entenderá qué le pasa.