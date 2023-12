Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 12 de diciembre de 2023 00:00

Un secreto salió a la luz y fue como una bomba en la vida de uno de los protagonistas de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza con una trama tan intensa como dramática que atrapa a la audiencia.

En el capítulo de este lunes, Ömer (Yigit Koçak) se enteró que su verdadero padre es Ahmet (Kaan Çakir) y eso provocó no sólo una desilusión sino que se sintió defraudado por Suzan (Ahu Yagtu) y por Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) que lo sabían y lo ocultaron todo.

En el episodio de este martes, Ömer estará cara a cara con sus hermanos biológicos quienes una vez más mostrarán su rechazo hacia él. "Escucha, no que te has imaginado después de lo de anoche pero te sugiero que no te ilusiones", señalará Sarp (Atakan Özkaya) a lo que Ömer la responderá: "el único deseo es no volver a ver tu cara pero la vida no siempre me da lo que quiero".

"No somos hermanos y mi padre no es el tuyo", agregará Sarp quien pedirá que se mantenga "alejado" de su familia. "¿Cuál es tu objetivo?. Tú y tu madre lo planearon para poder robarnos nuestra fortuna", apuntará el joven a lo que luego Yasmin (Eylül Kandemir) le sugerirá que se haga una prueba de ADN para confirmar lo que dicen.

"Esa prueba ya fue hecha pero si tienes curiosidad te mando la dirección de la clínica", lanzará Asiye dejando a Sarp y Yasmin helados sin poder creer que una prueba haya dado positivo entre ellos. Más tarde Ömer estará cara a cara con su padre y también será en los mismos términos.

Mientras que el padre trata de evitarlo, el joven lo cruzará para aclararle que no cambió nada en su vida con esa confirmación. "Lo que pasó ayer no hizo ninguna diferencia en mi vida. ¿Está bien? y no espero nada de usted. Que le quede claro", agregará Ömer.