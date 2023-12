La ex de Fede Bal rompió el silencio: “Leí cosas horribles”

martes, 12 de diciembre de 2023 14:57

Sofía Aldrey estuvo en pareja con Fede Bal y terminó muy mal porque descubrió varias infidelidades del actor con otras mujeres, inclusive algunas famosas con las que se mandaba mensajes.

La joven se recluyó por un tiempo en España y en diálogo con LAM dijo: “Me fui a trabajar, a viajar, a recorrer un poco, y estuve haciendo unos cursos de make up”.

“No me gusta hablar, me pongo muy nerviosa. Una cosa es lo que se dice en la tele, en lo mediático, donde la gente como ustedes tiene la posibilidad de expresarse, pero falta el otro lado de la historia. Y como tampoco me interesa hacerlo en ese lugar público, prefiero quedármelo para mí”, explicó.

Sin embargo, dio algunas declaraciones, a pesar de que no le guste hablar demasiado con la prensa: “No estoy acostumbrada a esta exposición a que estén opinando de mi vida y esto se extendió por el tema judicial. Si no, se hubiera terminado en una o dos semanas, como tantos otros temas”.

Finalmente, Sofía recordó algunos de sus hallazgos: “Había tantos chats y leí tantas cosas horribles que no me quiero acordar. Tuvimos una charla mucho tiempo después, pero no me sirvió de nada”.

Por último, aseguró que su ex no tiene una adicción al sexo: “Lo que el tiene no es un problema médico. La adicción al sexo es un problema grave y la gente termina internada… Yo no estoy acostumbrada y a mí me duele, porque fue mi vida y yo la pasé muy mal cuando sucedió todo esto”.