Escándalo: por qué el ex de Julieta Poggio quedó afuera de Gran Hermano

martes, 12 de diciembre de 2023 17:35

Mucho se habló en los últimos días sobre quiénes serían los participantes de la nueva edición de Gran Hermano, en la cual el premio mayor es de 50 millones de pesos. Además, entregarán una vivienda prefabricada a cada uno de los tres finalistas.

En la lista final de seleccionados se encontraba Lucca Bardelli, el ex novio de Julieta Poggio, a quien la ex participante de Gran Hermano le fue fiel dentro de la casa, pero decidió terminar la relación al poco tiempo de salir del juego.

El nombre de Lucca se filtró y eso motivó a que la producción desistiera de tenerlo en esta temporada. Fue el joven quien contó todos los detalles en sus redes sociales.

Lucca Bardelli, ex de Juli Poggio, explicó por qué no entró a la casa de Gran Hermano

"Primero que nada, al final no voy a entrar a la casa. Muchísima gente me estuvo mandando mensajes, preguntándome, incluso pibes o señoras grandes dándome todo el apoyo y diciéndome que me van a bancar", comenzó a contar.

"Nada, lo recontra agradezco, me estallé mal estos días, pero no voy a entrar al final. Sí es verdad que era uno de los confirmados e iba a entrar y todo, pero como ya saben hace una semana se filtró mi ingreso y por eso y unas cuestiones más que no vienen al caso al final no se va a dar", aseguró.

"Por otro lado, ojalá que lo puedan tomar este Gran Hermano como lo que es, como un show para disfrutarlo, para divertirse, porque sé que mucha gente lo toma así pero también hay mucha gente que está triste o enojada en su casa y lo toma como un lugar para expresar su odio y su bronca a todo el mundo", finalizó Lucca.

Julieta Poggio fue la elegida por Telefe para recibir a cada uno de los nuevos participantes, antes de que ingresaran a la casa. Hubiese sido tenso ese encuentro teniendo en cuenta que, recientemente, Lucca dijo que "la posta es que no quedó todo bien, al contrario. Me enteré cosas de parte de ella que hizo en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque sé que hice las cosas bien, por lo menos de mi parte".