Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 11 de diciembre de 2023 00:00

Este lunes comienza una nueva etapa en la emisión de Traicionada, la ficción turca cuyo nombre original es Sadakatsiz y que hasta la semana pasada se ubicó en el prime time de Telefe. La novela ocupaba el horario nocturno en la grilla pero eso le mereció tener varios cambios e incluso tener pocos minutos al aire.

A partir del estreno de Gran Hermano en la noche de este lunes, es que el canal decidió modificar la programación y ubicar la novela en el horario de las siestas para coronar lo que es una tarde de ficción pura. Ahora se emitirá de 17:15 a 18:30 seguido luego por Todo por mi hogar que ya es dueño de ese horario desde hace varios meses.

En el capítulo de este lunes, la novela avanzará entorno al secreto que está a punto de salir a la luz: que la madre de Aras (Berkay Ates) está viva. Volkan (Caner Cindoruk) la encontró y decidió darle la posibilidad a Leyla (Asli Orcan) para que se lleve los créditos del hallazgo ante Aras.

"Tú me podrías ayudar a separarlos para siempre. En verdad quiero darte la oportunidad de poder desquitarte si todavía te importa lo que le pase a él", le dirá Volkan al momento de hacerle la propuesta para que ella le lleve su madre a Aras.

"No dieron la noticia real de que hubo dos sobrevivientes en el incendio de esa noche. ¿Por qué fue así?", reflexionará con incertidumbre la rubia quien aceptará la iniciativa. "Es una buena pregunta que nos tendrán que responder. Te acabo de mandar la dirección", subrayará Volkan.

Con esa dirección en mano, Leyla irá a buscar a la mujer y cuando la tenga frente a frente le dirá toda la verdad. "Disculpe, si tiene tiempo le diré algo tan increíble que estoy segura que no se arrepentirá. Soy Leyla, su nuera", comenzará expresando.

"La verdad que no se quien la envió porque no tengo a mi hijo. Asi que váyase por favor", le dirá la mujer notoriamente molesta. Sin embargo Leyla le mostrará las fotos que guarda en su celular de Aras y le contará toda la verdad: "es Aras, él sobrevivió a ese incendio. No se quien le escondió esta información ni por qué lo hizo. Yo lo conocí en Londres donde nos casamos. Aras sobrevivió al incendio y créame que su hijo está vivo".

Lejos de todo esto, Asya (Cansu Dere) tendrá una fuerte discusión con Aras por sus planteos sobre la cercanía que está teniendo a Volkan. "Cuando llegué me dijiste que me decidiera pero ahora lo único que pienso es en escapar", le dirá la doctora a lo que él le responderá sin rodeos: "¿eso quieres?. ¡Entonces vete Asya!".