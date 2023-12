Bomba: Cristina Pérez deja la conducción del noticiero de Telefe

lunes, 11 de diciembre de 2023 12:51

Cristina Pérez, la reconocida conductora del noticiero principal de Telefe, dejará su lugar en el programa a partir del año que viene. Así lo confirmó la periodista en una entrevista con Laura Di Marco en el ciclo La Trama (LN+).

Pérez, quien está casada con Luis Petri, el actual ministro de Defensa, había tenido que ausentarse de la conducción del noticiero durante las elecciones presidenciales de 2023, debido a una normativa interna de Telefe que establece la imparcialidad de los conductores de los noticieros en períodos electorales.

En la entrevista con Di Marco, Pérez habló sobre el rol de su pareja como ministro de Defensa. "Es una persona obsesiva en formarse en los temas, y desde que lo designaron se está formando profundamente en hacerse un plan de trabajo", dijo.

También se refirió a su futuro profesional. "Yo este proceso lo tengo hecho, porque a mí la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron precandidato a vicepresidente", dijo. "Y yo traté de tomarlo como una oportunidad, entonces por ahí para mí va ser intentar cosas que no me hubieran dejado intentar antes", agregó.

Pérez confirmó que está trabajando en un programa para ella que se estrenaría en el 2024. "Estamos todavía viendo", dijo. "Y por supuesto también están algunos trabajos especiales que voy a hacer para el noticiero", agregó.