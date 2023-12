Tras más de 30 años, Cristina Pérez dejará Telefe Noticias

domingo, 10 de diciembre de 2023 07:45

Tras más de 30 años frente a la conducción de Telefe Noticias, Cristina Pérez dará un paso al costado y ya no formará la sólida y exitosa dupla con Rodolfo Barili. Así lo anunció en una entrevista en La Nacion + a propósito de la presentación de su nueva novela, “Tiempo de renacer”.

Cristina, sin rodeos, expresó que se trata de una decisión en la que avanza en conjunto con Telefe. Es que no se va a desligar de la televisión sino que su participación será distinta. “Están algunos trabajos especiales que voy a hacer para el noticiero, pero voy a dejar el rol que tengo hoy. Hace treinta y pico de años que hago noticiero y estoy trabajando en un programa para mí, con el canal. No puedo decir de qué va a ser”.

Expresó que “este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron (a su pareja Luis Petri, hoy ministro de Defensa) como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar. Porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene”.

Laura Di Marco, quien llevó adelante la entrevista, quiso arrojar luz sobre las declaraciones de Pérez acerca de si dejaba su rol en la conducción. “Sí, voy a reperfilar”, aseguró Pérez.