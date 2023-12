"No lo puedo disfrutar": Daniela Celis explotó en llanto a poco de ser mamá

domingo, 10 de diciembre de 2023 00:00

Daniela Celis, la joven que tuvo una destacada participación en la última edición de Gran Hermano (Telefe), rompió en llanto en medio de una entrevista, a poco tiempo de ser mamá junto a Thiago Medina.

La modelo transita su séptimo mes de embarazo y reveló sus sentimientos en este periodo, a la espera de sus gemelos.

“Es muy difícil, todo el mundo te dice muchas cosas como ‘sos joven, disfrutalo’, pero no lo puedo disfrutar si me duele todo”, dijo entre lágrimas.

Y agregó: “¿Cómo lo voy a disfrutar? Me dicen ‘aprovechá dormir’, ¿cómo voy a dormir si me duele toda la espalda, tengo acidez, me acuesto de un lado y se me acalambra, me pongo del otro y también?”.

Daniela y Thiago se enteraron que serían papás de gemelos a los pocos meses de salir del reality. Desde entonces compartieron cada uno de los momentos en sus redes sociales, inclusive el baby shower, donde confirmaron que Julieta Poggio será una de las madrinas.

“¿Cómo duermo? Si no puedo dormir. No me imaginaba que esto iba a pasar, venía muy bien, de hecho tenía la vida de una embarazada normal por más de que eran dos”, finalizó todavía adolorida.