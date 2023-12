Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 1 de diciembre de 2023 00:00

Las palabras serán mal interpretadas y traerán problemas impensado en el seno de la familia Eren, en Todo por mi hogar. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, avanza en su Tercera Temporada con un hecho que sacudirá a todos.

En el capítulo de este viernes, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) le confesará a su hermano que no tiene muchas ganas de ganar el concurso de literatura porque eso implicaría dejar a Emel. "Se que lo redacté bien pero aún no decido si es buena idea presentarlo", comenzará expresando y luego se preguntará: "imagina que gano, qué sucederá después. ¿Quién se hará cargo de Emel si no estoy?".

Ante esto Ömer reconocerá que él no se fue por la situación económica actual que atraviesan. "Yo me siento igual que tú. Sólo podemos hacerlo si Emel no existiera", lanzará la chica generando un gran dolor en la pequeña quien creerá que estar al lado de sus hermanos no es lo mejor para ellos.

Lejos de todo esto, la campaña para alcaldeza del pueblo avanzará con Gonül (Evrim Dogan) y Sengül (Fadik Sevin Atasoy) compitiendo en las calles por parlantes y volantes. Una apuntará por el cambio y la otra por las sonrisas. La primera candidata estará apoyada e incentivada por Orghan (Cüneyt Mete).

"A todos los comerciantes les digo, mientras sea alcaldeza trabajarán tres días a la semana", lanzará la mujer como propuesta mientras camina por las calles con su hijo Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) y Aybike (Melis Minkari).

Por otro lado, Berk (Recep Usta) planeará una nueva venganza, esta vez usando la información que escuchó de la conversación entre Doruk (Onur Seyit Yaran) y Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun). En un papel revelará el secreto que Doruk le dio a su novia pero lo hará en tono de burla y él creerá que ella lo trató de "infantil".