Huérfanas: avance del capítulo de este viernes

viernes, 1 de diciembre de 2023 00:00

El deseo de estar cerca de una madre se intensifica día a día en uno de los personajes de Huérfanas, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Kirgin Çiçekler. La historia avanza entorno a los dramas que sufren las cuatro amigas dentro del orfanato pero una de ellas vive momentos aún más tristes.

En el capítulo de este viernes, Kemal (Cansu Firinci) recibirá una fuerte golpiza que lo dejará con importantes heridas en la puerta de su casa. Lo ocurrido será advertido por Mesude (Derya Artemel) quien verá a su marido inconsciente con sangre en el rostro y rápidamente pedirá ayuda a los vecinos para asistirlo.

Por otro lado, Kader (Çagla Irmak) cada vez está más ansiosa por conocer a su madre y cada llamada telefónica que recibe la vivirá intensamente. Esta vez el teléfono público sonará y allí la chica le contará que está bien y que Kemal no logró hacerle daño.

"Estoy bien, no te preocupes por mi. Kemal no pudo hacerme nada malo. Lo llamaste justo a tiempo. Me salvaste la vida mamá. Te quiero mucho. ¿Cuándo vas a llevarme de aquí?", señalará Kader, vía telefónica, con una enorme sonrisa en su rostro.

Por el otro lado del teléfono, la mujer le dirá algo que frenará esa alegría. "No puedes volver a ver a ese hombre. No nos veremos, no lo intentes, tampoco te volveré a llamar. Cuando te busco, todo sale mal así que no lo haré más. Creo que es lo mejor para las dos".

Por otro lado Eylül (Biran Damla Yilmaz) cortará toda relación con Serkan (Mehmet Aykaç) porque Cemre (Hazar Motan) está enamorada de él. "Cemre quiere estar contigo", lanzará la chica a lo que él aclarará que "siempre fue una buena amiga" pero no le gusta. "Cemre es una de mis mejores amigas, por eso no puedo estar contigo", le aclarará para cortar todo tipo de relación con él.