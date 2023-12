Escándalo: Tras la inhibición impuesta por La Cámara, Sofía Clerici rompió el silencio

viernes, 1 de diciembre de 2023 00:00

Luego del escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici, que derivó en una investigación judicial que incluyó también a Jesica Cirio, la modelo rompió el silencio y se refirió al político.

Este jueves, desde Poco Correctos (eltrece) buscaron a la emprendedora que no dudó en defenderse: “Estoy tranquila porque no hice nada de malo, inventan muchas cosas”.

Pese a su negación por responder a la situación, agregó: “No te puedo decir nada porque no me interesa hablar de nada”. “No pedí nada. Mi abogado se está encargando de todo. No hice nada. Estoy tranquila”, agregó.

“Todo el mundo inventa, así que sigan inventando. Que tengo novio nuevo... No tengo novio ni estoy con nadie”, sostuvo sobre los rumores que aparecieron en las últimas horas, y cerró respecto a su emprendimiento: “Se está vendiendo un montón, así que re feliz, contenta. Síganme. Estoy muy contenta con mi marca y vamos a hacer cosas nuevas”.

En la tarde de hoy, la Cámara Federal de La Plata impuso hoy la inhibición general de bienes sobre el ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde, su ex pareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La medida había sido pedida por el fiscal Sergio Mola pero rechazada por el juez Ernesto Kreplak, tras lo cual el caso por apelación llegó a la Cámara y ésta lo dispuso.