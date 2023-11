Nicole Neumann y Manu Urcera firman un polémico acuerdo prenupcial

jueves, 9 de noviembre de 2023 20:27

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron el miércoles 8 de noviembre en una ceremonia íntima en Neuquén. La pareja estuvo rodeada de sus seres queridos, a excepción de Indiana Cubero, la hija mayor de la modelo, que dijo tener exámenes en el colegio.

Sin embargo, la noticia que más llamó la atención fue el supuesto acuerdo prenupcial que la pareja habría firmado. Según trascendió, el piloto renunciaría a la herencia de sus padres en caso de divorcio, informó TN.

La información fue difundida por la panelista de "Socios del espectáculo" (eltrece), Marcela Tauro. "Me dicen que Manu renuncia o renunciaría a la herencia de los padres de palabra", dijo la periodista. "No hay nada firmado de él ni de sus hermanos. La plata de él es la que le dejaron sus abuelos. Además es corredor de autos y tiene dos campos en el sur", agregó.

Por su parte, su compañero Pablo Layus explicó que "algunos abogados me aclaran que nadie puede renunciar a algo que todavía no tiene". "Y en el caso de que fallecieran los padres de Manu, él sería heredero de ese bien, pero no Nicole, salvo que tengan hijos. En ese caso, la herencia que recibe sí va a ser para el hijo", agregó.

El acuerdo prenupcial ha generado polémica en las redes sociales. Algunos usuarios consideran que es una decisión inteligente del piloto, ya que así protege su patrimonio en caso de que la pareja se separe. Otros, en cambio, creen que es una muestra de desconfianza hacia la modelo.