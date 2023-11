Escándalo por quién sería la cantante que pidió bajar a María Becerra de un festival

jueves, 9 de noviembre de 2023 15:36

Un verdadero escándalo se desató en los últimos días después de que trascendiera que una cantante habría pedido que sacaron a María Becerra de la programación de un festival como condición para subir al escenario. La noticia se había conocido inicialmente de la boca de la misma "Nena de Argentina" quien le dijo a Migue Granados que estaba muy molesta por eso.

La artista argentina dio una entrevista hace unos días en el ciclo Soñé que volaba en OLGA, el canal de streaming, pero evitar decir el nombre de la persona en cuestión. En esa ocasión, la artista argentina aseguró que hay "gente falsa" en la industria de la música y que le ha pasado que algunos productores hagan pedidos especiales.

"Hay uno que dice 'querés que lleve a mi artista a tal festival, bueno, no pongas a María Becerra. O sacala del line up a María Becerra sino mi artista no va'", reveló la cantante subrayando: "me lo han hecho un montón de veces".

A partir de esta declaración se abrió un abanico de especulaciones sobre quién sería esa persona que hizo tal pedido.

Y ahora se sumó un nombre con mucha fuerza que generó incluso polémica. Juan Etchegoyen lanzó el nombre de una artista internacional como quien se habría opuesto a su colega. En el ciclo Mitre Live, el periodista aseguró que se trataría del representante de Natti Natasha.

Según reprodujo diario Clarín, Etchegoyen explicó que Becerra el problema entre ambas se habría originado cuando grabaron juntas la canción Lokita en septiembre del 2022. El periodista consideró que al parecer, no hubo “química” entre ellas y se vivió mucha tensión mientras realizaban el videoclip del tema.

"A mí lo que me contaron desde las entrañas de la música es que Becerra se habría referido a Natti Natasha. Todo esto empieza en septiembre de 2022, hay que irnos un año atrás cuando las cantantes hicieron un tema llamado Lokita”, explicó Etchegoyen y luego agregó: “Según me han contado no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas. Ese trabajo que se hizo fue en un clima de total tensión e incomodidad".

"El tema funcionó pero nunca hubo química entre ellas. Sobre todo, de parte de Natti que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le daban a su colega”, destacó Etchegoyen quien subrayó que “no todo pasó en el set sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María”.

“Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival o colaboración pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella”, señaló destacando que esto llegó a los oídos de Becerra, "que no le gustó nada y por eso expone el tema, obviamente es difícil que un empresario baje a Natti Natasha por este tema y eso puso furiosa a la intérprete sudamericana hace seis meses aproximadamente”.

En ese contexto, remarcó que la canción que hicieron juntas no aparece en los discos de ninguna de las dos. “Se ve que aparentemente no les quedaron buenos recuerdos sobre ese single”, concluyó.

Becerra será la primera mujer argentina en presentarse en el estadio de River, el próximo 23 de marzo de 2024.