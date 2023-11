Wanda Nara presentó el video de "Bad bitch", su primera canción

miércoles, 8 de noviembre de 2023 20:54

Días atrás, la empresaria y esposa de Mauro Icardi, Wanda Nara, adelantó un fragmento de su nuevo y primer videoclip llamado "Bad bicht", sorprendiendo a sus seguidores al confirmar que se lanzó al mundo de la música.

En las imágenes se ve a la morocha lucirse con varias joyas y bailarines mientras entona las estrofas de su canción.

Antes de ello, Wanda confesó que el diagnóstico de su enfermedad es el de leucemia y conmovió a sus fans alrededor del mundo. En ese marco, Ángel de Brito contó detalles de lo que habló con su amiga.

“Wanda me dijo ‘cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación y yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren’”, comenzó diciendo el conductor de LAM al aire.

“Obviamente, ella cuando arrancaba el Bailando italiano fue a su médico argentino, que es una eminencia en el tema, y le preguntó si podía hacer el programa y también, si podía hacer gimnasia porque ella tenía dudas. Y él le contestó ‘no hay restricción. Lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación y descansar bien. Los valores te dieron bien, están estables, así que podés hacer el programa y también podés hacer deporte; pero cuídate en la alimentación, medicación y descansar bien’”, agregó.