Eva de Dominici sufrió un grave accidente y terminó con parte de su cuerpo quemado

miércoles, 8 de noviembre de 2023 00:00

La actriz argentina, Eva de Dominici, usó sus redes sociales para mostrar y detallar el grave accidente que sufrió y que terminó con parte de su cuerpo quemado.

Si bien el accidente no ocurrió ahora sino que fue en 2021 en su casa, posteriormente, Eva recordó el hecho con imágenes conmovedoras.

"Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021. A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades. Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental. Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación", dijo.

De Dominici cocinaba una sopa de calabaza cuando el electrodoméstico que usaba explotó y le provocó quemaduras de segundo grado. Pese a ello, la actriz continuó trabajando.

"Tengo ganas de vivir": el reflexivo deseo de Eva De Dominici en su cumpleaños

Eva De Dominici dejó Argentina para formar una familia con Eduardo Cruz (hermano de la famosísima Penélope) y también hacer su camino en la actuación en EE.UU.

Trabajó en varias producciones y siempre está en contacto con sus seres queridos en nuestro país, que celebran sus nuevos desafíos. En eso, ya celebró dos cumpleaños... y eso la llevó a reflexionar y compartió un fuerte mensaje en sus redes.

"Ayer ( por el miércoles) fue mi segundo cumpleaños en pandemia. Pongo un freno y pienso en aquellas pequeñas y maravillosas cosas que en la rutina se subestiman. Un plato de comida todos los días, un resultado de estudio médico que indica buena salud, acceso a educación, el amor de mi familia, mis amigos, la oportunidad de trabajar de lo que jugaba a ser de chiquita y más...", señaló la bella actriz, frente a una torta de cumpleaños y en plena celebración.

"Hoy no doy nada de eso por sentado sino que lo celebro y lo agradezco con todas mis fuerzas. Y a pesar de que este no sea el mundo ideal y me duele... tengo muchas, muchísimas ganas de vivir... Bienvenidos 26 ?? #HappyBirthdaySexyBitch", señaló. ¡Que así sea!.