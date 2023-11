Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 8 de noviembre de 2023 00:00

Un punto final sin importar las consecuencias y con la quiebra de la empresa a la vuelta de la esquina. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela avanza camino al final con una situación inesperada que podría cambiarlo todo.

En el capítulo de este miércoles Serkan (Kerem Bürsin) decidirá no continuar las negociaciones con Deniz (Ayse Akin), después de que sintiera que ella lo estaba acosando más de la cuenta. En pleno viaje de trabajo, ella irá a la habitación de él en pijama y querrá ir más allá con la relación.

Ante este escenario, y sin saber que ese negocio iba a salvar a su empresa, Serkan decidirá ponerle punto final al negocio en conjunto. "Francamente tiene una forma de interpretar las cosas que no puedo entender. Usted y yo no nos entendemos. Por eso se me ocurre algo. Olvídelo, no va a funcionar esta sociedad para este trabajo. Mejor vamos a continuar cada uno por su camino", expresará Serkan quien reconocerá que será la primera vez que disfrutará perder.

Sin embargo, cuando vuelva a la casa sucederá algo que lo descolocará y lo dejará en jaque delante de todos. Es que su hija Kiraz le llevará la alcancía y le pedirá que no venda al pony para salir de la crisis económica que atraviesa. "No tenemos dinero, tu estas en problema. Con esto nos alcanzará papá, no te preocupes", expresará la pequeña.

Ante esto, Serkan se verá desconcertado y pedirá explicaciones a su familia. "¿Por qué le dijeron eso?, ¿cómo pueden asustarla con esa tontería?. No entiendo de dónde salió semejante idea pero es absurda", expresará antes de conocer toda la verdad de boca de Eda y su madre.

Más tarde, Serkan pedirá explicaciones a Piril (Basak Gümülcinelioglu), quien reconocerá que le ocultó todo para evitar que él pasara una dura Luna de Miel. "No puedo entender cómo es posible que no me hayas dicho nada. No me cabe en la cabeza que me hayas ocultado algo como esto. Caímos en banca rota y yo no estaba enterado de nada", lamentará Serkan.

Ahora ¿cómo saldrán de esta crisis?, ¿surgirá algún inversor?, ¿es el final del imperio Bolat?