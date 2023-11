Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 7 de noviembre de 2023 00:39

No más secretos ni mentiras... al menos por ahora. Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz, transitará caminos de máxima tensión que sacudirán a todos de la mano de las verdades reveladas.

En el capítulo de este lunes, Asya (Cansu Dere) y Aras (Berkay Ates) decidieron ir hasta la cena de Bahar (Yeliz Kuvanci) para acompañarla en el buen momento que transita de su embarazo. Sin embargo la presencia de los dos, sorprendió a muchos. Es que fue la formalización de la pareja para de esa manera eliminar los rumores y especulaciones.

El primero que se vio sorprendido fue Volcan (Caner Cindoruk), quien no tuvo tiempo de reaccionar en su rechazo ya que Derin (Melis Sezen) accionó para llamar la atención de todos. "Sorpresa", gritó la rubia para luego pararse y expresar: "Ya camino, de hecho pensaba esperar hasta el final de esta noche pero no podía esperar más y quería sorprenderlos. Cariño, ya camino".

A partir de esto, en el capítulo de este martes se dará un nuevo cimbronazo. Esta vez será Volkan quien anunciará delante de todos una noticia que nadie esperará y que, sin dudas, sacudirá a los invitados pero muy especialmente a Derin y a sus padres, Gönül (Gözde Seda Altuner) y Haluk (Burak Sergen).

Pero habrá otro momento muy fuerte y llegará de la mano de Bahar. Es que la amiga de Asya le hará una revelación a Volkan en medio de la fiesta. "Creí que debías saberlo", le explicará Bahar cuyas palabras generarán la reacción inmediata de Volkan que querrá hacer un escándalo. "¿Te parece que es el momento y el lugar?. Piénsalo", le pedirá la colorada para amortiguar el mal humor.

Por su parte, Asya y Aras saldrán de ese lugar y se irán a compartir una cena a solas en la que hablarán a corazón abierto. "Asya creo que pronto conoceremos toda la verdad", expresará él a lo que ella reflexionará: "yo también lo siento. Toda la vida me he dejado llevar por la lógica y ahora me dejo llevar por una voz que tengo dentro de mi".