"No sé cómo expresarlo": las confesiones de Daniela Celis, tras la revelación que espera gemelas

martes, 7 de noviembre de 2023 00:00

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron que esperan gemelas y también que tendrán famosos padrinos. En una jornada con mucha emoción, la joven "Pestañela" compartió sensaciones con el fandom.

"Les dejo un pedacito de lo que fue para mí el evento más emocionante de mi vida! Me levanté emocionada y me acosté de la misma manera! No veía los días, contaba las horas por saber que son mis bebés! Se me caigan las lagrimas solas, sentí tanta adrenalina, ansiedad, nervios, cosquillas en la panza, todo junto!", posteó en Instagram.

La joven, que es conductora de "Fuera de Joda", agregó: "Por fin ya poder gritarlo al mundo entero; ayer me enteré que son dos nenas; estamos esperando a dos bebotas hermosas. Gracias infinitas a todos por ir. Hubo muchas sorpresas, finalmente confirmado @maracelis y @poggiojulieta son LAS MADRINAS! Fueron las únicas dos mujeres que al enterarse de esta noticia no dudaron en expresarme su amor por ser parte de la vida de ellas, querer coronar como madrina y realmente lo tienen más que merecido!".

Pestañela también habló del segundo dueto emocionado: "También revelamos que @nacho y Sebita son los afortunados tíos que se convirtieron en PADRINOS! Sabemos que las risas los juegos y los buenos consejos jamás le van a faltar. Gracias por querer ser parte de esta nueva aventura! Son 4 personitas en un rol nuevo en sus vidas!!".



Ante los mensajes de apoyo, afirmó: "Amor no les va a faltar! Estoy muy feliz! Que no sé como expresarlo en palabras. Oficialmente AIME & LAIA las esperamos en esta vida a través de la piel de mamá".