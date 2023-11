Germán Martitegui disertó en Turquía y recordó su paso por San Juan

martes, 7 de noviembre de 2023 00:04

Germán Martitegui es un enamorado de la gastronomía originaria de cada provincia, así como de sus productos, y eso se tradujo en su programa "Proyecto Tierras". Su experiencia exitosa lo llevó a disertar en el VIII International Gastromasa- Gastronomy Conference, que se realizó en Estambul. Allá habló de San Juan.

El reconocido chef de "Marti" y jurado de "Masterchef Celebrity" (Telefe) se refirió a su proyecto y atrapó a la audiencia. En un clip de presentación, Martitegui dedicó un segmento a San Juan y más precisamente, a los melones de Media Agua "un producto distintivo de la provincia", resaltó.

"Tierras empezó siendo la búsqueda de un chef por tener el mejor producto para su restaurant y hoy es claramente otra cosa", expresó en el clip. Y agregó al presentar el video: "Orgulloso de haber participado de @gastromasa en Estambul, Turkey. Esto es parte de lo que mostramos @gokmensozen".

Su paso por San Juan se vio en mayo pasado en Telefe. Germán Martitegui recorrió varios departamentos en busca de alimentos estrella de la gastronomía local y de recetas tradicionales para mostrar en "Proyecto Tierras".

Lo que se vio en uno de los programas fue su visita a Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, donde se interesó por la producción de melón. "Los más ricos de Argentina son de acá", reveló ante las cámaras. Entrevistó a Jonathan, director de Producción del departamento, para conocer sobre la indicación geográfica, las variedades y características organolépticas; además del precio.

También habló de la originalidad del producto y su ciclo de producción y cosecha con Ramón, "el que más sabe de melones".

Después, el también jurado de "Masterchef Argentina" se fue a Caucete. Precisamente tomó la ruta que bordea la "Senda del Peregrino" para ir hacia Astica. Pero antes hizo una parada obligada: a comprar semitas caseras que amasa Margarita. Ella le compartió su receta y él la acompañó a amasar. Pero no solo eso, sino que ayudó a llevar las latas con semitas al horno de barro y esperó "la horneada".

Margarita también le cebó mate con "inca yuyo" y le contó sus propiedades. "Tegui" no ocultó su fascinación por la simpleza y sabiduría de la mujer que vive hace 26 años allí.

Cuando las semitas y el pan casero estuvieron listos, el chef no dudó en decir: "salgo a la ruta y te las vendo en 5 minutos. Tienen un olorcito increíble". Y sin dudar le pidió 6 para llevar.

La mujer le contó a Tegui que cree en "El Gauchito Gil" y armó un santuario cerca de su casa: "tenía cáncer en la garganta y me cumplió la promesa". Fue ella quien le regaló una cinta roja para que también lo proteja: "no me la saco más", dijo él.