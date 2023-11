Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 7 de noviembre de 2023 00:00

Momentos de mucha incertidumbre atravesarán a Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela tiene a sus protagonistas viviendo a pleno la Luna de Miel, sin embargo no todo será felicidad y la preocupación los marcará a partir de la crisis de la empresa.

En el capítulo de este martes, Eda (Hande Erçel) tendrá actitudes que parecerán sospechosas para Serkan (Kerem Bürsin). Se darán después de que se entere que la empresa está en banca rota. La arquitecta paisajista no querrá generar gastos en plena Luna de Mil y eso le parecerá extraño al esposo.

"Parece que no conoces a Serkan, en cuanto salga de la habitación querrá comprar una mansión o usar la tarjeta para comprar algún regalo y se dará cuenta", le dirá con gran preocupación a Piril (Basak Gümülcinelioglu) por teléfono. Luego le confesará que no quiere seguir fingiendo. "Llevo toda la mañana actuando como una avara demante", agregará.

Por su parte, Serkan le contará a Engin (Anil Ilter) que no entiende qué le pasa a su mujer. "¿Sabes?. Eda está actuando muy raro, se convirtió en una persona avara. No quiere gastar en nada", confesará.

En este contexto, le pedirá volver a Estambul pero no le dirá cuál es el motivo. Una vez que regresen, Piril informará que no pudieron rescatar el proyecto de Qatar, es deuda, y si no consiguen el proyecto de la Marina se van a "banca rota". Es por eso que iniciarán la negociación con Deniz (Ayse Akin) a pesar que eso implique compartir un viaje "a solas" ella y él.

"En ese caso tu vendrás conmigo", le pedirá Serkan a Eda y ella aceptará. A partir de esto se generarán situaciones de las más inquietantes pero también que generarán los celos en Yildiz a pesar que está al tanto del minuto a minuto que vive su esposo con la empresaria.